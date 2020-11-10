Valilik açıkladı! O ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir." denildi

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10 Kasım 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

COVID-19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve hasta sayılarında önemli artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa'da salgının seyrinde bir artış görülmekte olup, kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini engellemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde önlem kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Türkiye'de de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra pandeminin seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve tedbirler belirlenmektedir .

Bu kapsamda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 10.06.2020 tarihli ve 46 no’lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti. Salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabileceklerine, söz konusu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına, 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan,

A. Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin devamının sağlanması hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri,

B. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, kısıtlamadan muaf tutulmasına,

Kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, önlemlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi."