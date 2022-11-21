Valilik açıkladı: Van'da 9 gün yasaklandı!

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Van’da yapılacak bazı eylem ve etkinlikler 9 gün boyunca yasaklandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Valilik açıkladı: Van'da 9 gün yasaklandı!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 21/11/2022 tarihinden geçerli 29/11/2022 tarihi de dahil olmak üzere 9 gün süre ile;

Valilik açıkladı: Van'da 9 gün yasaklandı!

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden; ilimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

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