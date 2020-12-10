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  3. Valilik harekete geçti! Pozitif olan hanelere 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak!

Valilik harekete geçti! Pozitif olan hanelere 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak!

Balıkesir'de koronavirüs teşhisi konulan vatandaşların evlerinin kapısına "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" notu asılacak. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, notu yırtan, kaldıran, söken kişiler hakkında işlem yapılacağını bildirdi.

Valilik harekete geçti! Pozitif olan hanelere 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak!

Türkiye genelinde salgına yönelik yeni tedbirler alınırken, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki koronavirüs artışlarının önüne geçilmesi için ilginç bir yola başvurdu. 

HANELERİN KAPISINA NOT ASILACAK

Vali Şıldak, ilde pozitif olan hanelere "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" notu asılacağını duyurdu.

Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakası görülen bağımsız ev, apartman ve belli girişi olan site gibi yerlere dışarıdan ziyaretlerin zorunlu hizmetler haricinde kısıtlanmasına karar verildiğini bildirdi. 

SÖKÜLMESİ DURUMUNDA CEZASI VAR

Pozitif vaka bulunan eve, mahalle denetim ekipleri veya kolluk kuvvetlerince "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" ibaresi içeren bilgi notunun yapıştırılacağını belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Yapıştırılan bu bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesine, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılmasına, mahalle denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontrolünün de sağlanmasına ve bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesinin vatandaşlara hatırlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." 

Valilik harekete geçti! Pozitif olan hanelere 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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