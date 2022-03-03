Vallahi Billahi ne demek, TDK'ya göre Vallahi Billahi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vallahi billahi ne demek? Vallahi billahi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vallahi billahi kelimesi. Peki vallahi billahi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vallahi billahi nedir, vallahi billahi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VALLAHİ BİLLAHİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vallahi billahi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vallahi billahi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Allah'a ant olsun ki` anlamında kullanılan bir yemin sözü, vallahi tallahi



VALLAHİ BİLLAHİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Vallahi billahi böyle giderse eşyasını toplayıp annesine gidecekti.

