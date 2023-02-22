Valsamis Arabatzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valsamis Arabatzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Valsamis Arabatzis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valsamis Arabatzis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.