Valsamis Arabatzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valsamis Arabatzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valsamis Arabatzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valsamis Arabatzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valsamis Arabatzis 15 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαλσάμης-Χαράλαμπος Αραμπατζής şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valsamis Arabatzis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valsamis Arabatzis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Valsamis Arabatzis'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Valsamis Arabatzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valsamis Arabatzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında AO Xanthi U19
4 Ocak 2022 yılında Aris Avatou
26 Eylül 2022 yılında AO Episkopi
Valsamis Arabatzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valsamis Arabatzis şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.
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