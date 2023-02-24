Valter Heil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valter Heil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valter Heil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valter Heil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valter Heil 11 Şubat 1990 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valter Heil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valter Heil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Valter Heil'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valter Heil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valter Heil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valter Heil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valter Heil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Vaslui

1 Ağustos 2012 yılında Vointa Sibiu

31 Aralık 2012 yılında FC Vaslui

2 Eylül 2013 yılında ASA 2013 Tg. Ms

30 Haziran 2014 yılında FC Vaslui

30 Temmuz 2014 yılında Olimpia SM

1 Temmuz 2017 yılında Kazincbarcika

Valter Heil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valter Heil şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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