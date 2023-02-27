Valters Laivins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valters Laivins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valters Laivins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valters Laivins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valters Laivins 31 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valters Laivins Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Valters Laivins'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valters Laivins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valters Laivins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valters Laivins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valters Laivins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valters Laivins şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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