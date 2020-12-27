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Valve açıkladı: 2020 Yılının En Çok Satan ve En Çok Oynanan Steam Oyunları

Valve (Video oyun geliştiricisi) firma, Steam üzerinde bulunan oyunların yıllık değerlendirmesini toplam gelire ve ne kadar oynandığına göre sıraladı.

Valve açıkladı: 2020 Yılının En Çok Satan ve En Çok Oynanan Steam Oyunları

Valve’ın sıraya koyduğu bu oyunlar aslında birçok oyun-severin beklediği sonuçlardı. Çünkü oyunların geneli yıl boyunca büyük bir popülariteye sahip oyuncu topluluğu tarafından oynanması beklenilen oyunlardı.

2020 YILININ EN ÇOK SATAN 12 OYUNU ŞU ŞEKİLDE:

Valve açıkladı: 2020 Yılının En Çok Satan ve En Çok Oynanan Steam Oyunları

*Dota 2
*Grand Theft Auto V
*Red Dead Redemption 2
*Cyberpunk 2077
*PlayerUnknown’s Battlegrounds
*Doom Eternal
*Monster Hunter World
*Rainbow Six: Siege
*Destiny 2
*Fall Guys: Ultimate Knockout
*Counter Strike: Global Offensive
*Among Us

2020 YILININ EN FAZLA OYNANAN OYUNLARI İSE ŞUNLAR:

Valve açıkladı: 2020 Yılının En Çok Satan ve En Çok Oynanan Steam Oyunları

*Dota 2
*Among Us
*Terraria
*Cyberpunk 2077
*Life is Strange 2
*Monster Hunter World
*Counter Strike: Global Offensive
*Mount and Blade II: Bannerlord
*Destiny 2
*PlayerUnknown’s Battlegrounds
*Grand Theft Auto V

Valve açıkladı: 2020 Yılının En Çok Satan ve En Çok Oynanan Steam Oyunları

En çok oynanan oyunlar listesine bakıldığında ise "Life is Strange 2" dikkat çekiyor. Oyunun bu listeye girebilmiş olması, hikaye odaklı oyunların son zamanda ön planda olması ve yükselişe geçtiğinin bir göstergesi olabilir.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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