Valve açıkladı: 2020 Yılının En Çok Satan ve En Çok Oynanan Steam Oyunları

Valve’ın sıraya koyduğu bu oyunlar aslında birçok oyun-severin beklediği sonuçlardı. Çünkü oyunların geneli yıl boyunca büyük bir popülariteye sahip oyuncu topluluğu tarafından oynanması beklenilen oyunlardı.

2020 YILININ EN ÇOK SATAN 12 OYUNU ŞU ŞEKİLDE:

*Dota 2

*Grand Theft Auto V

*Red Dead Redemption 2

*Cyberpunk 2077

*PlayerUnknown’s Battlegrounds

*Doom Eternal

*Monster Hunter World

*Rainbow Six: Siege

*Destiny 2

*Fall Guys: Ultimate Knockout

*Counter Strike: Global Offensive

*Among Us

2020 YILININ EN FAZLA OYNANAN OYUNLARI İSE ŞUNLAR:

*Dota 2

*Among Us

*Terraria

*Cyberpunk 2077

*Life is Strange 2

*Monster Hunter World

*Counter Strike: Global Offensive

*Mount and Blade II: Bannerlord

*Destiny 2

*PlayerUnknown’s Battlegrounds

*Grand Theft Auto V

En çok oynanan oyunlar listesine bakıldığında ise "Life is Strange 2" dikkat çekiyor. Oyunun bu listeye girebilmiş olması, hikaye odaklı oyunların son zamanda ön planda olması ve yükselişe geçtiğinin bir göstergesi olabilir.