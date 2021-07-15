Valve'den bir yenilik | Taşınabilir oyun konsolu steam deck tanıtıldı

Dünyanın en büyük oyun yapım şirketlerinden Valve, Nintendo Switch'in rakibi taşınabilir oyun konsolu Steam Deck'i duyurdu. Tüketicilerin Steam kütüphanelerine hareket halindeyken erişebilmelerini sağlayan cihaz ilk bakışta tableti andıran büyük ekranıyla karşımıza çıkıyor. Sade bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkan el konsolunun fiyatı da belli oldu.

Valve tarafından yapılan açıklamaya göre, Steam Deck oyunları tamamen yerel olarak çalıştırabiliyor. Yani herhangi bir bulut tabanlı akış hizmetine ihtiyaç duyulmuyor. Bu da cihazın donanımsal açıdan yeterli seviyede güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

TAŞINABİLİR STEAM

Valve’ın Steam Deck ismiyle tanıttığı taşınabilir konsol, bilgisayarlarımızdaki Steam deneyimini taşınabilir hale getirmeyi hedefliyor. Konsolun tasarımına baktığımızda klasik konsollarda ve kontrolcülerde görmeye alıştığımız analog çubukları ve tuşları burada da görüyoruz. Bu tuşlara ek olarak analog çubukların altında konumlandırılmış iki adet dokunmatik alan da dikkatlerden kaçmıyor. Bunlara ek olarak konsolun üzerinde 4 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Kullanıcılar, bu tuşların işlevlerini istedikleri şekilde ayarlayabiliyorlar.

STEAM DECK'İN ÖZELLİKLERİ

Steam Deck’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre konsol, gücünü AMD APU sisteminden alacak.

İşlemci:

CPU: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5 GHz (448 GFlops FP32’e kadar)

GPU: 8 RDNA 2 CU, 1.0-1.6 GHz (1.6 TFlops FP32’e kadar)

APU güç tüketimi: 4-15W

RAM: 16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s)

Depolama:

64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1)

256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

512 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4)

Ekran:

Çözünürlük: 1280 x 800 piksel (16:10)

Boyut: 7 inç

Parlaklık: 400 nit

Yenileme hızı: 60 Hz

Dokunmatik desteği: Evet

Bağlantı:

1 x USB-A 3.1 Port

2 x USB-A 2.0 Port

Ethernet:

DisplayPort 1.4

HDMI 2.0

Bluetooth 5.0

Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz ve 5GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac

STEAM DECK FİYATI

Cihaz yurtdışında Aralık ayında satılmaya başlanacak. Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan Steam Deck için fiyat bilgileri ise şöyle:

64 GB’lık versiyon: 399 dolar (yaklaşık 3 bin 420 TL + vergiler)

256 GB’lık versiyon: 529 dolar (yaklaşık 4 bin 500 TL + vergiler)

512 GB’lık versiyon: 649 dolar (yaklaşık 5 bin 600 TL + vergiler)