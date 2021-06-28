Van depreminde ölen 10 can için sanıklara verilen hapis cezası para cezasına çevrildi!

Van, 2011’de iki büyük zelzeleyle sarsılmıştı. 23 Ekim ve 9 Kasım’da meydana gelen 7,1 ve 5,7’lik zelzelelerde 644 insan yaşamını yitirdi; 2 bine yakın insan da yaralandı. 23 Ekim’de yaşanan zelzelede Erciş’te yan yana bulunan Işık ve Kaya apartmanları da çökmüştü. Işık Apartmanı’na, planlanandan fazla yük bindirildiği için oturan kişiler dışarı çıkmaya imkân bulamadı. Bu nedenle, apartmanda oturanlar ve yolda geçenler dahil 10 kişi yaşamını yitirdi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Depremden bir hafta sonra savcılık soruşturma başlattı. Erciş Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ölen 10 kişinin yakınları şikâyetçi olarak yer aldı. Alınan bilgilere göre mahkeme, bilirkişi raporları sonrası 10’uncu yılda kararını verdi. Mahkeme ilk olarak sanıklara, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 6’yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hapis cezasını, sanıkların kişilikleri, sosyal ve ekonomik durumları ile suçun işlenmesindeki özellikleri nedeni ile adli para cezasına çevirdi. Buna göre her bir sanık 48 bin 600’er TL adli para cezasına çarptırıldı. Verilen ceza 24 taksit halinde ödenebilecek. Sanık avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

"ÇÜRÜK BİNALAR YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İnşaat Mühendisi babası Gültekin Çavuşoğlu’nun savunmasını üstlenen oğlu Av. Emrah Burak Çavuşoğlu, deprem sonrası delillerin sağlıklı toplanamadığını söyledi. Dosyanın sanıklarından Nazmi Alkan gibi, birden fazla tanığın da yargılama aşamasında vefat ettiğine işaret eden Av. Çavuşoğlu “Ben aynı zamanda inşaat mühendisiyim. Yargılama sürerken dahi, bir kısım sanığın inşaat yapmaya devam ettiğini tespit ettik. Ders alamadığımız için, 2021 yılında dahi, çürük binalar yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.