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  3. Van Erciş'te akıl almaz olay! Fırın çalışanı ekmek hamurunu top gibi sektirdi, tavana fırlattı: "Şimdi onu baston yapıp millete satacak"

Van Erciş'te akıl almaz olay! Fırın çalışanı ekmek hamurunu top gibi sektirdi, tavana fırlattı: "Şimdi onu baston yapıp millete satacak"

Van'ın Erciş ilçesindeki bir ekmek fırınında çalışan bir kişi, ekmek hamurunu tekmeledi. Videoyu gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken bakanlığa bağlı ekiplerin görüntülerin üzerine harekete geçmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre Van'ın Erciş ilçesindeki bir fırında çekilen görüntüler, insan sağlığıyla nasıl oynandığı bir kez daha gözler önüne serildi. Bir fırında mesaiye kalan 4 işçiden biri, eline aldığı ekmek hamuruna tekme attı, daha sonra ise tavana fırlattı. Söz konusu görüntülerde hijyen kurallarına uyulmadığı görülürken işçilerin arasındaki diyaloglar ise görüntüleri izleyenlerin bir hayli tepkisini çekti. 

"GÖRÜYORSUNUZ HİYYEN MİJYEN YOK"

Videoyu çeken kişinin " Görüyorsunuz, hiyjen mijyen yok" dediği daha sonra ise küfür edildiği duyuluyor.  Ayrıca söz konusu videoyu çeken kişinin," Yapsana, şimdi onu baston yapıp millete satacak" demesi ise izleyenleri çileden çıkardı. 

Söz konuya vatandaşlar tepki gösterirken Tarım İl Müdürlüğünün de bu görüntüler üzerine harekete geçmesi bekleniyor.

Van Erciş te akıl almaz olay! Fırın çalışanı ekmek hamurunu top gibi sektirdi, tavana fırlattı

Van Erciş te akıl almaz olay! Fırın çalışanı ekmek hamurunu top gibi sektirdi, tavana fırlattıVan Erciş te akıl almaz olay! Fırın çalışanı ekmek hamurunu top gibi sektirdi, tavana fırlattı

Tayfun Altuntaş
Editör
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