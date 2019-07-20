Van Gölü’nün kirliliğine dikkat çeken ‘2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği’ toplantısı yapıldı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından "2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği" toplantısı yapıldı. Şenlik, Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekilmesini amaçlıyor.

Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Van TSO AB Bilgi Merkezi tarafından geçen yıl birincisi düzenlenen "Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği'nin ikincisi, 130 bisikletlinin katılımıyla gerçekleşecek. Bak Hele Bak kahvaltı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğin Van'da başlayıp 430 kilometrelik parkurun ardından tekrar Van'da tamamlanacağını ifade ederek, "Yapılacak olan bisiklet turu kapsamında 5 kez konaklamalı kamplar yapılarak, parkur sonlandırılacak. Van Gölü Aktivistleri işbirliğiyle düzenlenecek olan etkinlikte amacımız, Van Gölü'nün bilinçsizce kirletilmesine dikkat çekmek ve bu anlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere herkesin elini taşın altına koymasına ve Van Gölü'ne sahip çıkması yönünde farkındalık oluşturmaktır" dedi.

Van'ın önemli bir merkez olduğunu ve kentin en büyük özelliğinin de Van Gölü olduğunu vurgulayan Takva, "Van Gölü ne yazık ki yok olmayla karşı karşıya. Belediye yetkililerinden biri, Van Gölü'nün 25 yıllık bir ömrünün olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Ne yazık ki bu anlayış, 2009'dan beri iktidar olmasına rağmen 10 yılda hiç bir şey yapmadılar ve Van Gölü'ne 25 yıllık bir ömür biçme gibi bir tespitte bulundular. Van denizi yoksa Van yoktur. Van denizi yoksa Tatvan, Ahlat, Bitlis, Adilcevaz, Erciş yoktur. Keza diğer ilçelerimizin de Van deniziyle doğrudan kendilerini ifade etmek gibi bir durumları söz konusudur. Van'ı Van yapan en büyük zenginliğimiz ve tarihsel mirasımız, doğal güzelliğimiz Van denizidir" ifadelerini kullandı.

Van TSO'nun Van Gölü için çaba gösterdiğini aktaran Takva, "Geçen yıl desteklediğimiz bu faaliyeti, bu yıl daha kurumsal ve etkin bir şekilde Van Gölü Aktivistleri grubuyla 430 kilometrelik bir bisiklet şenliğiyle yapacağız. 22 Temmuz Pazartesi günü bu faaliyeti başlatıyoruz. Yaklaşık 130 profesyonel bisikletçinin katılımıyla bir etkinlik yapıyoruz. Amacımız Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak aynı zamanda Van denizinin güzelliklerini de dünyaya tanıtmaktır. Bu coğrafyanın en önemli mirasını koruma konusunda bir adım atma yönünde faaliyet yapacağız" diye konuştu.

5 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında İpekyolu, Gevaş, Tatvan, Adilcevaz ve Muradiye'de kampların yapılacağını da sözlerine ekleyen Takva, festivalde emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel'de yaptığı kısa konuşmasında etkinliğe destek veren kurumlara teşekkür etti.