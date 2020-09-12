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Van-Hakkari karayolunda heyelan meydana geldi

Van-Hakkari karayolunun Güzeldere mevkisinde meydana gelen heyelanda dağ yola indi. Olay sırasında korku dolu anlar yaşandı. Heyelan sonrası ortalığı top bulutu sararken, yolun araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

Van-Hakkari karayolunda heyelan meydana geldi

Van-Hakkari karayolunun Güzeldere mevkisinde meydana gelen heyelanda dağ yola inerken, korku dolu anları bir vatandaş cep telefonu ile görüntülendi.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere mevkisinde özel bir firmanın iş makinesi ile yaptığı yol çalışması heyelan meydana geldi. Yolun hemen kenarında bulunan bir dağın adeta yerinden oynaması korku dolu anlara neden oldu. Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği görüntülerde koca dağdan akan kaya parçaları toz bulutu korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ekipleri durumu fark edince panik halinde iş makinelerini bölgeden uzaklaştırmak için araçlarının başına geçti. Heyelan sonrası ortalığı top bulutu sararken, yolun araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.



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