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  3. Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Van İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre Van'da 50 kişilik şoför alımı için başvurular başladı. Başvuruda bulunan personeller kura yoluyla seçilecek. Başvuru şartlarında kişilerin en az 19 yaşında, işsiz, öğrenci olmayan eve giren gelirin asgari ücretin en çok 1,5 katı olması gibi şartları taşıması gerekiyor. Detaylı bilgiler haberimizde...

Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Van İl Sağlık Müdürlüğü,50 personel alımı yapacağına dair ilan yayımladı. Alımlar için başvurular 10 Aralık'ta başladı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular 12 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek.   50 şoför alımı için 26 kişi Van merkezinde, 24 kişi ise ilçelerde görevlendirilecek. Elden belge yoluyla başvuru yapılmayacak. İşte detaylar...

Van İl Sağlık Müdürlüğü Alım Şartları:

Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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