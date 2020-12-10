Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Van İl Sağlık Müdürlüğü,50 personel alımı yapacağına dair ilan yayımladı. Alımlar için başvurular 10 Aralık'ta başladı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular 12 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. 50 şoför alımı için 26 kişi Van merkezinde, 24 kişi ise ilçelerde görevlendirilecek. Elden belge yoluyla başvuru yapılmayacak. İşte detaylar...

Van İl Sağlık Müdürlüğü Alım Şartları: