Van Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı olarak açıldı, İki ülke arası geçişler başladı Van İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda daha önce Türkiye tarafından kapılar açılmıştı. İran’ın da kapılarını açmasıyla geçişler başladı. İranlı turistlerden PCR testleri negatif olanlar Türkiye’ye giriş yapabildi.

İran sınırında bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını dolayısıyla 24 Mart 2020’de araç ve yaya geçişlerine kapatılmıştı. Kapıköy Gümrük Kapısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla 17 Mayıs tarihinde Türkiye tarafından açılmıştı. Koronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek İran tarafından kapalı olan kapı, dün açılınca bugün hareketlilik yaşandı. Korona testleri negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden başlayarak yapılan kontrollerin ardından gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yaptılar. Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistler, sınır kapısının karşılıklı açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken , Van’ı çok sevdiklerini belirttiler.

vanKapıköy Gümrük Kapasısınır kapısı