Boğaziçi Köprüsü yakınlarında yangın paniği! Ağaçlık alan alev aldıZafer Algöz emeğini istiyorVan Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı olarak açıldı, İki ülke arası geçişler başladıMEB duyurdu: 24 Kasım Öğretmenler Günü için 81 ile genelge!19 Eylül Pazar günü yollar neden kapalı? İstanbul kapalı yollar tam liste 2021 |19 Eylül Pazar alternatif yollar 2021Kocasından şiddet gören hamile kadın camdan atlamaya çalıştı! Komşuların polise ihbarı hayatını kurtardıAnkaragücü - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?TFF' duyurdu! 12 Ekim itibarıyla statlara aşısız taraftarlar alınmayacak!Boluspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Van Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı olarak açıldı, İki ülke arası geçişler başladı

Van Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı olarak açıldı, İki ülke arası geçişler başladı

Van İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda daha önce Türkiye tarafından kapılar açılmıştı. İran’ın da kapılarını açmasıyla geçişler başladı. İranlı turistlerden PCR testleri negatif olanlar Türkiye’ye giriş yapabildi.

Van Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı olarak açıldı, İki ülke arası geçişler başladı

İran sınırında bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını dolayısıyla 24 Mart 2020’de araç ve yaya geçişlerine kapatılmıştı.

Kapıköy Gümrük Kapısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla 17 Mayıs tarihinde Türkiye tarafından açılmıştı. Koronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek İran tarafından kapalı olan kapı, dün açılınca bugün hareketlilik yaşandı.

Korona testleri negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden başlayarak yapılan kontrollerin ardından gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yaptılar.

Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistler, sınır kapısının karşılıklı açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken , Van’ı çok sevdiklerini belirttiler.
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT