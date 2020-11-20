Van Spor - Sivas Belediyespor maçında kural hatası ihtimali! Van Spor, Fenerbahçe'nin rakibi mi olacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda, Van Spor ve Sivas Belediyespor karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Sivas Belediyespor kazanarak tur atlamıştı. 4. turda ise Fenerbahçe ile eşleşen Sivas Belediyespor, dört büyüklerden Fenerbahçe ile İstanbul'da maç yapma şansına erişmişti. Ancak Sivas Belediyespor'un, Van Spor maçında kural hatası yaptığı iddia edildi.

Van'ın yerel haber sitelerine göre, Sivas Belediyespor Antrenörü Özer Karadaş'ın başkasının akreditasyon kartını kullandığı, Kaleci Antrenörü Ahmet Uslu'nun ise kartını başkasına kullandırdığı iddia edildi.

TFF'YE BAŞVURULDU

Vanspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar A Spor'a yaptığı açıklamada kulüp yönetiminin konu hakkında TFF'ye başvurduğunu kaydetti.

Gülpınar, "Alt ligler odluğu için gözlemciler, hakemler gözden kaçırabiliyor. Ama bunun suistimal edilmemesi gerekiyor. Takımımız bunun takipçisi olacak. Her türlü girişimde bulunuldu ve dilekçeler gönderildi. Vanspor Kulübü'nün lehine gelecek avatajlı kararı bekliyoruz. İşin açıkcası Vanspor'un kupaya devam etmesi yönünde bir karar beklentimiz var." dedi.

TFF internet sitesinin 6 Kasım 2020 tarihli Disiplin Sevkleri sayfasına bakılınca Türkiye Kupası’ndaki Vanspor-Sivas Belediye (1-2) maçına dair şu sevkler yer almakta:

Maçın esami listesi, oyuncu değişiklikleri, görülen kartlar, golleri atanlar gibi detaylarının yer aldığı TFF’deki sayfasına baktığınızda Sivas Belediyespor’un teknik sorumlusu olmadan maça çıktığını; teknik sorumludan sonra kulübede 2. sırada yer alan görevli antrenör ve kaleci antrenörlerinin de gerçekte o kişiler olmadığı, başkalarına ait görevli kartlarını taşıyarak sahaya girdiği görülüyor.