Van'da 5.3'lük deprem!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Van- İran- Azerbaycan sınırında 5.3'lük deprem meydana geldi.

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Van'da 5.3'lük deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'da İran- Türkiye 5.3'lük deprem. İran- Türkiye sınırında 14.47 sularında derinliği 15 kilometrelik bir deprem meydana geldi. Azerbaycan- İran- Türkiye sınırlarında hissedilen deprem sonrası uzmanlar fay hatlarında hareketliliklerin olduğunu belirtti.

Saat 13:55 sularında da Bolu'da bir deprem meydana gelmiş ve vatandaşlar tedirgin olmuştu.

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SON DEPREMLER

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası son bir ayda 10 binden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Artçılar devam ederken fay hatlarının hareketliliği vatandaşları da tedirgin etmeye devam ediyor. Anlık son dakika depremlerini öğrenmek için ise Kandilli Rasathanesi son depremler linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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