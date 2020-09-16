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Van’da artan vaka sayısı üzerine yeni poliklinikler hizmete sunuldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında artan vaka sayıları nedeniyle Van'da, eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde yeni poliklinikler açılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Van’da artan vaka sayısı üzerine yeni poliklinikler hizmete sunuldu

Van'da korona virüs vakalarında artışın yaşanması üzerine eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde yeni poliklinikler açıldı. Van'da vaka sayısında yaşanan artış üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 5 "Korona Virüs" polikliniği daha açıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, kentteki ilk vakanın tespitinden bugüne kadar sürekli çalıştıklarını ve kaliteli hizmet sunmak için de bazı değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Van’da artan vaka sayısı üzerine yeni poliklinikler hizmete sunuldu

Korona virüs nedeniyle ek poliklinikler açtıklarını belirten Çelik, "Şu anda 5 polikliniğimiz sürekli hizmet veriyor. Daha önce eski alanda olmayan sürüntü örneğini alma yeri de oluşturduk. Burada hem poliklinik muayene hem sürüntü alınması hem de radyolojik tetkikleri yapıyoruz. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü artan poliklinik sayısı bekleme süresini kısalttı. Sonuçlar çok hızlı çıkıyor. Örnek verildikten ortalama 6 ila 8 saat sonra sonucu vatandaşa iletiyoruz. Ayrıca zaman kaybı olmadan da tomografi çekilebiliyor. Filyasyon ekiplerinin de artmasıyla hasta sayının azaldığını fark ettik" dedi.

Van’da artan vaka sayısı üzerine yeni poliklinikler hizmete sunuldu

24 SAAT HİZMET VERİLİYOR

Hastane Başhekim Yardımcısı ve korona virüs alanı koordinatör hekimi Kadir Bartın da, 1 Eylül itibarıyla oluşturdukları alanda 24 saat hizmet verdiklerini söyleyerek, "Kış mevsiminin yaklaşması ve vaka sayılarındaki artış bu alanın oluşturulmasındaki en önemli etken oldu. Halkımıza daha iyi şartlarda, daha konforlu hizmet sunabilmeyi amaçlıyoruz. Sosyal mesafe ve temizlik kurallarının üst düzeyde tutulduğu bu alanımızda bekleme alanları da oluşturduk" şeklinde konuştu.

Berna Akkaya
Editör


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