Van'da aşılama çalışmaları sekteye uğradı! Vali açıkladı "Aşıda istediğimiz orana ulaşamadık"

Aşılama çalışmaları yurt genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Toplumsal bağışıklığın sağlanması ve koronavirüsün yenilmesi için aşılamanın önemine vurgu yapan uzmanlar, vatandaşları aşı olmaları konusunda uyarıyor. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen, aşıya karşı ön yargı kimi bölgelerde devam ediyor.

"BİRİNCİ VE İKİNCİ DOZ AŞI 277 BİN"

Koronavirüs can almaya devam ederken, pandemi ile savaşın kazanılmasında tek yol aşılama olarak gösteriliyor. Ancak tüm uyarılara rağmen aşılama hızı kimi bölgelerde istenilen seviyelere ulaşamadı. Aşılama hızının hayal kırıklığı yaşadığı bölgelerin başında Van geliyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentteki aşılama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak, istenilen seviyelere ulaşılamadığını belirtti. Vali Bilmez, kentte şu ana kadar birinci ve ikinci doz olarak sayının 277 bin olduğunu söyledi.

Bilmez, "Aşı yapıyoruz ama istediğimiz orana ulaşamadık. Herkes aşı olmalı. Bugün itibarıyla birinci ve ikinci doz olarak yapılan aşı sayımız 277 bin civarında" dedi.

"GEREKİRSE VATANDAŞLARIN AYAĞINA KADAR GİDECEĞİZ"

Aşılamada daha iyi seviyelere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Bilmez, herkesin aşı olması gerektiğini söyledi. Vali Bilmez, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Herkes aşı olmalı. Bugün itibarıyla birinci ve ikinci doz olarak yapılan aşı sayımız 277 bin civarında. Sağlık ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Birçok yerde mobil ekipler, çadırlar kuruldu. Aile sağlık merkezlerimiz, hastanelerimiz aşı yapıyor."

"Gerekirse vatandaşlarımızın ayağına kadar gideceğiz. Hedefimiz günlük 15 bin doz aşı yapmak. Bu konuda ilçe kaymakamları, muhtarlar, imamlara büyük görev düşüyor. Sağlık ekiplerine destek verilmeli ve onlar motive edilmeli. Aşıda yaş sınırlaması 30’a düştü. 30 yaş üstü tüm vatandaşlarımız mutlaka aşı yaptırmalı. Hep birlikte mücadele ederek bu salgından kurtulabiliriz."