Van'da etkisiz hale getirilmişlerdi! O teröristlerin kimlikleri tespit edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında "Van kırsalında, “KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu” operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle ”Gri Liste’de” yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir." denildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
İçişlerş Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Van kırsalında, “KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu” operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle ”Gri Liste’de” yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir.
Etiketler : terörist
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