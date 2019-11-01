İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Van'da etkisiz hale getirilmişlerdi! O teröristlerin kimlikleri tespit edildi

Van'da etkisiz hale getirilmişlerdi! O teröristlerin kimlikleri tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında "Van kırsalında, “KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu” operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle ”Gri Liste’de” yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Van'da etkisiz hale getirilmişlerdi! O teröristlerin kimlikleri tespit edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

İçişlerş Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Van kırsalında, “KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu” operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle ”Gri Liste’de” yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir.

Etiketler :

HABERE YORUM KAT