Van'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Van’ın Gürpınar ilçesinde sporcuları taşıyan midibüsün kaygan zeminde kontrolden çıkması sonucu takla atmasıyla çok sayıda sporcu yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Van'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Hakkari’den Van istikametine giden 30 AAC 131 plakalı midibüs, Van- Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap mevkiinde kaza yaptı. Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımını taşıyan midibüs, Gürpınar ilçesinin Hoşap mevkiinde kayganlaşan yoldan direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada çok sayıda sporcu yaralanırken, yaralılar bölgeye giden ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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