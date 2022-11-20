Van’da gelin ve damada takılan 5 milyon TL'lik takı dudakları uçuklattı.

Van'ın ileri gelenlerinden A. Hadi Arvas'ın oğlu Yunus Arvas ile Gravi aşiretinin ileri gelenlerinden Rıdvan Ertaş'ın kızı Semra Ertaş düzenlenen törenle dünya evine girerken, gelin ve damada 5 milyon TL'lik takı takıldı.

Van'ın ileri gelenlerinden kanaat önderi A. Hadi Arvas'ın oğlu Yunus Arvas ile Gravi aşiretinin ileri gelenlerinden Rıdvan Ertaş'ın kızı Semra Ertaş, düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi. Toy büyüklüğünü Van'ın önemli iş insanlarından Veysel Ürüm'ün yaptığı düğüne yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden katılımın sağlandığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları, STK temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 2 bin 500 davetli yer aldı.

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TAKILAR MASANIN ÜSTÜNE SIĞMADI

Düğünde bir açıklamada bulunan toy büyüğü Veysel Ürüm, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Bölgemizin kıymetli ve kadim aşiretlerinden Ertaş ailesi ile kanaat önderi A. Hadi Arvas beyin düğün törenlerine katıldık. Çok muhteşem bir kalabalık var. Van'ın önemli ailelerinden, STK temsilcilerinden, kanaat önderlerinden, iş insanlarından kısacası her kesimden yoğun bir katılım var. Her iki ailemizde Van'ın sevilen aileleri. Ben Genç çifte ömür boyu mutluluk diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

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Halayların çekildiği ve ikramların yapıldığı törende, gelin ve damada takılan 5 milyon TL'lik takı dudakları uçuklattı.