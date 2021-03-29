Van'da iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi! Van’ın İpekyolu ilçesindeki iki okulda bir öğretmen ve öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

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Risk haritasına göre sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak İpekyolu ilçesinde bulunan Tev-İfakat Yavuz İlk ve Ortaokulundaki öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıkması üzerine yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. İki okuldaki sınavlar ise ileri bir tarihe ertelendi. Gülistan Başköy Eğitim Editörü yüz yüze eğitimvan