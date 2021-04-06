Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Asla kabul etmeyizÇin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm Atv canlı izleMasumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm izleMansur Yavaş ve Meral Akşener hedef alınmıştı: Çin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı!Bir araçtan yağ döküldü, Yol çarpışan araba pistine döndüPandemi sürecini iyi yönetemeyen Bosna Hersek hükümeti protesto edildiDünya umrunda değil! Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söylediSon dakika| Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i hedef almıştı! Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldıErdoğan ile kritik görüşme sonrası AB'den ilk açıklama: Türkiye'nin statüsütünü kimse sorgulamıyor!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Van'da kamyonet devrildi: 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı

Van'da kamyonet devrildi: 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Van'da kamyonet devrildi: 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 NT 708 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Erek köyü yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonette bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 3 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Van'da kamyonet devrildi: 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı

Van'da kamyonet devrildi: 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT