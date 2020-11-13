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  3. Van'da minibüs takla attı: 2 ölü, 29 yaralı

Van'da minibüs takla attı: 2 ölü, 29 yaralı

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü de gözaltına alındı.

Van'da minibüs takla attı: 2 ölü, 29 yaralı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çakırbey Mahallesi mevkisinde B.A. isimli şahsın yönetimindeki 04 D 5370 plakalı Ford Transit marka minibüsün sabah 07.30 sıralarında kaza yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Kazada araç şoförü hafif yaralanırken, düzensiz göçmenlerden 2'si hayatını kaybetmiş 29'u yaralanmıştır. Araç sürücüsü B.A.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken, hurdaya dönen minibüs ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Van'da minibüs takla attı: 2 ölü, 29 yaralı

Van'da minibüs takla attı: 2 ölü, 29 yaralı

Van'da minibüs takla attı: 2 ölü, 29 yaralı

Van'da minibüs takla attı: 2 ölü, 29 yaralı



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