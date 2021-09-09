Van’da sülükçü sahte doktor yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kendisini doktor olarak tanıtarak yetkisiz bir şekilde tedavi uygulayan kişinin yakalanması içi operasyon düzenledi. Düzenlen operasyonda İpekyolu ilçesinde bir iş merkezinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda tedavi amacıyla kullanıldığı iddia edilen bir takım araç ve cihaz bulundu. Bunlar: Tıbbi elektronik cihaz, 3 bin 908 hacamat kupası, 80 hacamat pompası, 8 bin 426 çeşitli tıbbi malzeme, 4 hasta sedyesi, 4 hasta paravanı, 10 doktor önlüğü, bidonlar içerisinde canlı sülükler, 1 cep telefonu ve 1 sim kart.