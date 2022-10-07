Van'da "torbacı "operasyonu! 21 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da "torbacı"olarak tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten "torbacı" diye ifade edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 25,43 gram metamfetamin, 22,37 gram eroin, 8,19 gram esrar ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda,"30 Eylül-6 Ekim 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar doğrultusunda elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 21 şahsa yasal işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.