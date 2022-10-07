İlk yardım yine hayata döndürdü! Restoranda boğulma tehlikesi yaşan müşteriyi heimlich manevrası kurtardı

Van'da bulunan bir restoranda yemek yiyen müşteri, yediği yemek nefes borusuna kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi. Müşterinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden garsonlar, hemen duruma müdahale etmek üzere adamın yardımına koştu. Yardım için çaba gösteren garsonlar, çabalarında yetersiz kalınca müdürlerini çağırdı. Müşterisinin yanına koşarak gelen İşletme Müdürü Vedat Kumak, heimlich manevrası ile adamı kurtardı.

"İLK MÜDAHALEYİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, yaşadıklarını anlatan 12 yıldır aynı restoranda müdürlük yapan Vedat Kumak,“Arkadaşın boğazına yemek kaçmıştı. Garson arkadaşlar bana haber verdiler. Bende merdivenden yukarı çıkıp ilk müdahaleyi yapmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

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Daha önce bu konuda eğitim aldığını söyleyen ve ilk yardımın ne denli önemli olduğuna değinen Kumak, “Dükkan olarak ben ilk yardımdayım. Tüm personelimizde görevlendirmeler var. Hayat kurtaran yardımları herkesin bilmesi lazım. Sadece ilk yardım olarak değil depremdeki duyma, görme ve işitme konularını da bilmek lazım” dedi.

"VATANDAŞIN TEŞEKKÜRÜ HER ŞEYE BEDELDİ"

Müşterisinin hayatını kurtardığı için tarif edemediği bir mutluluk içerisinde olduğunu belirten Kumak,“Vatandaşın verdiği teşekkür her şeye bedeldi. Önemli olan tüm hayatları kurtarmaktır. Kurtardıktan sonra aldığım duygu çok güzeldi. Herkesin ilk yardımı bilmesini istiyorum” ifadelerine yer verdi.