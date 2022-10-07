Evlilik dışı bebeğinin kayıp olduğunu söyleyip ihbarda bulunmuştu! Meğer cansız bedenini fındık bahçesine gömmüş!

Olay Ordu'nun Altıordu ilçesinde meydana geldi. B.Ç., 11 Eylül'de bir kız bebek dünyaya getirdi. Bağlı olduğu aile hekimliği bebeğin rutin kontrollerinin yapılması B.Ç.'yi davet etti. Aile hekimliğine gelmesi beklenen B.Ç. polise gidip kayıp ihbarında bulununca çalışma başlatıldı.

FINDIK BAHÇESİNE GÖMMÜŞ

Bebekle ilgili iz bulamayan ekipler çalışmayı derinleştirdi. Şüphe çeken B.Ç. gözaltına alındı. Sorgusunda bebeği fındık bahçesine gömdüğünü söyledi. Bahsi geçen yere giden ve çalışma başlatan ekipler, 20 günlük kız bebeğin cansız bedenine ulaştı. Bebeğin cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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B.Ç. emniyette verdiği ifadesinde, bebeğin evlilik dışı ilişkisinden olduğunu ve emzirdiği sırada boğularak öldüğünü iddia etti. Bebeğin cesedini ise fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Sorgu sonrası B.Ç., hakkında işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.