Van'da tünel inşaatında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde devam eden tünel inşaatında meydana gelen göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Edinilen bilgilere olay dün akşam saatlerinde Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere Geçidi'nde yapımı devam eden tünel inşaatında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle tünelde göçük yaşandı, bazı işçiler göçüğün altında kaldı.

Van'da tünel inşaatında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Çalışmada işçilerden 2'sinin cansız bedeni göçük altından çıkarılarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel olay yerine gelerek bilgi aldı.

Van'da tünel inşaatında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

ÇALIŞMA ESNASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.

aw714670-06.jpgVan'da tünel inşaatında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Van'da tünel inşaatında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

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