Van'da tünel inşaatında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Edinilen bilgilere olay dün akşam saatlerinde Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere Geçidi'nde yapımı devam eden tünel inşaatında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle tünelde göçük yaşandı, bazı işçiler göçüğün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Çalışmada işçilerden 2'sinin cansız bedeni göçük altından çıkarılarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel olay yerine gelerek bilgi aldı.

ÇALIŞMA ESNASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.