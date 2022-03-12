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Vandöz ne demek, TDK'ya göre Vandöz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vandöz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vandöz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vandöz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vandöz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vandöz ne demek, TDK'ya göre Vandöz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vandöz ne demek? Vandöz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vandöz kelimesi. Peki vandöz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vandöz nedir, vandöz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VANDÖZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vandöz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vandöz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre vandöz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Satıcı

VANDÖZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Beyoğlu ticarethaneleri içinde katar katar vandöz bulundurmak âdetini ilk tatbik eden adı geçendir.

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