Vanessa Ferlito Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VANESSA FERLİTO KİMDİR?



Doğum tarihi : 28.Aralık.1976

Vanessa Ferlito kaç yaşında : 43

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Sinema Oyuncusu

Vanessa Ferlito doğum yeri : New York ABD

VANESSA FERLİTO BİYOGRAFİSİ



Vanessa Ferlito, 28 Aralık 1976 tarihinde New York’da Brooklyn’de doğmuştur. O üç yaşındayken babası öldü. Annesi ve üvey babası Brooklyn'de kuaförlük yaptı, Vanessa Ferlito’nın çocukluğu zor koşullarda geçti.

20 yaşında oyunculuğa başlamıştır. İlk filmleri 2002 yılında çekilen “On Line” ve “25th Hour” filmleri oldu. Vanessa Ferlito, İtalyan asıllı olmasına rağmen sık sık televizyonda ve filmlerde Latin rollerinde oynadı.

2004 yılında “Örümcek Adam 2” ve “The Sopranos” dizisi ile “24” dizisinde 3. Sezonda rol aldı. Ama en çok “CSI : NY “ dizisindeki dedektif Aiden Burn rolüyle tanınıyor.

Sıkı bir vejetaryen olan Vanessa Ferlito, aynı zamanda (PETA) hayvan hakları aktif savunucusudur.

Vanessa Ferlito, 2007 yılında Vince adında bir oğlu olmuştur.

Filmleri ve dizileri :

2013 - Graceland - 1. sezon TV Show

2013 - Eski Dostlar

2013 - Duke

2012 - Stand Up Guys

2011 - Cooper & Stone - 1. sezon TV Show

2010 - Borsa: Para Asla Uyumaz

2009 - Julie & Julia

2009 - Madea Goes to Jail

2008 - Nothing Like the Holidays

2007 - Ölüm Geçirmez (Death Proof )

2007 - Descent

2006 - Gridiron Gang

2006 - Drift

2005 - Man of the House

2005 – Shadowboxer (Ölmeden Önce)

2004 - CSI: New York - 1. sezon TV Show

2004 - CSI: New York - 0. sezon TV Show

2004 - Örümcek-Adam 2

2003 - The Sopranos - 5. sezon TV Show

2003 - 24 - 3. sezon TV Show

2003 - CSI: Miami - 2. sezon TV Show

2003 - Undefeated

2002 - Law & Order - 13. sezon TV Show

2002 - 25. Saat

2002 - On Line

2001 - The Sopranos - 3. sezon TV Show

2001 - Third Watch - 3. sezon TV Show