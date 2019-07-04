Vanessa Ferlito Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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VANESSA FERLİTO KİMDİR?
Doğum tarihi : 28.Aralık.1976
Vanessa Ferlito kaç yaşında : 43
Kilo & Boy :
Burcu : Oğlak
Meslek : Sinema Oyuncusu
Vanessa Ferlito doğum yeri : New York ABD
VANESSA FERLİTO BİYOGRAFİSİ
Vanessa Ferlito, 28 Aralık 1976 tarihinde New York’da Brooklyn’de doğmuştur. O üç yaşındayken babası öldü. Annesi ve üvey babası Brooklyn'de kuaförlük yaptı, Vanessa Ferlito’nın çocukluğu zor koşullarda geçti.
20 yaşında oyunculuğa başlamıştır. İlk filmleri 2002 yılında çekilen “On Line” ve “25th Hour” filmleri oldu. Vanessa Ferlito, İtalyan asıllı olmasına rağmen sık sık televizyonda ve filmlerde Latin rollerinde oynadı.
2004 yılında “Örümcek Adam 2” ve “The Sopranos” dizisi ile “24” dizisinde 3. Sezonda rol aldı. Ama en çok “CSI : NY “ dizisindeki dedektif Aiden Burn rolüyle tanınıyor.
Sıkı bir vejetaryen olan Vanessa Ferlito, aynı zamanda (PETA) hayvan hakları aktif savunucusudur.
Vanessa Ferlito, 2007 yılında Vince adında bir oğlu olmuştur.
Filmleri ve dizileri :
2013 - Graceland - 1. sezon TV Show
2013 - Eski Dostlar
2013 - Duke
2012 - Stand Up Guys
2011 - Cooper & Stone - 1. sezon TV Show
2010 - Borsa: Para Asla Uyumaz
2009 - Julie & Julia
2009 - Madea Goes to Jail
2008 - Nothing Like the Holidays
2007 - Ölüm Geçirmez (Death Proof )
2007 - Descent
2006 - Gridiron Gang
2006 - Drift
2005 - Man of the House
2005 – Shadowboxer (Ölmeden Önce)
2004 - CSI: New York - 1. sezon TV Show
2004 - CSI: New York - 0. sezon TV Show
2004 - Örümcek-Adam 2
2003 - The Sopranos - 5. sezon TV Show
2003 - 24 - 3. sezon TV Show
2003 - CSI: Miami - 2. sezon TV Show
2003 - Undefeated
2002 - Law & Order - 13. sezon TV Show
2002 - 25. Saat
2002 - On Line
2001 - The Sopranos - 3. sezon TV Show
2001 - Third Watch - 3. sezon TV Show
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