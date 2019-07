Vanessa Kirby Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VANESSA KİRBY KİMDİR?



Doğum tarihi : 18.Nisan.1988

Vanessa Kirby kaç yaşında : 31

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Vanessa Kirby doğum yeri : Wimbledon, Londra, İngiltere

VANESSA KİRBY BİYOGRAFİSİ



Vanessa Kirby, 18 Nisan 1988 tarihinde İngiltere, Wimbledon, Londra’da doğmuştur. Babası bir ürolog ve annesi Country Living dergisinin kurucularındandır. Vanessa Kirby, Middlesex'teki Lady Eleanor Holles yatılı okuluna gitti. Hampton ve Middlesex'teki Lady Eleanor Holles yatılı okuluna katıldı. Exeter Üniversitesinden mezun oldu.

Vanessa Kirby, üniversiteden mezun olduktan sonra Londra’da bir ajansa kaydoldu ve LAMDA'da oyunculuk eğitimi aldı. 2009 - 2010 yılında tarafından Arthur Miller’in All My Sons, Henrik Ibsen’in “Hayaletler” ve William Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.

2012 yılında Anton Çehov’un eseri “Üç Kız Kardeş” adlı oyununda Masha rolünde oynadı. 2013 yılında “Edward II” adlı tiyatro oyununda ise Queen Isabella karakterini canlandırdı.

2014 yılında “Jupiter Yükseliyor” adlı filmde Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean ile beraber rol aldı. 2014 yılında Ulusal tiyatroda Tennessee Williams’ın tiyatro oyunu olan Arzu Tramvayı’nda Stella Kowalski rolünü oynamıştır. 2016yılında Anton Çehov’un Vanya Dayı adlı oyununda Elena rolünde oynadı.

2016 yılında “Fırtınalı Hayatlar / Genius” filminde Jude Law, Nicole Kidman, Colin Firth, Guy Pearce, Laura Linney ile birlikte rol aldı.

Vanessa Kirby, 2018 yılında yönetmenliğini Christopher McQuarrie’nin yaptığı “Mission: Impossible Yansımalar” adlı filmde Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Alec Baldwin, Vanessa Kirby ile birlikte rol aldı.

Ödülleri :

2014 - Whatsonstage Ödülü - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2010 - All My Sons :Arthur Miller - Sekizgen Tiyatro

2010 - Hayaletler :Henrik Ibsen - Sekizgen Tiyatro

2010 - Bir yaz gecesi rüyası : William Shakespeare - Sekizgen Tiyatro

2010 - As you like it / Nasıl Hoşunuza Giderse: William Shakespeare - Batı Yorkshire Oyun Evi

2011 - Women Beware Women / Kadınlar Kadınlara Dikkat Edin : Thomas Middleton - Kraliyet Ulusal Tiyatrosu

2011 - Asit Testi : Anya Reiss - Kraliyet Ulusal Tiyatrosu

2012 - Üç Kızkardeş : Anton Çehov - Genç Vic

2013 - Edward II : Christopher Marlowe - Kraliyet Ulusal Tiyatrosu

2014 - Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Genç Vic

2016 - Vanya Dayı : Anton Çehov - Almeida Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Mission: Impossible 6/ Mission: Impossible Yansımalar (Sinema Filmi)

2016 - The Crown (Princess Margaret) (TV Dizisi)

2016 - Senden Önce Ben (Alicia Dewares) (Sinema Filmi)

2016 - Kill Command (Katherine Mills) (Sinema Filmi)

2016 - Fırtınalı Hayatlar (Zelda Fitzgerald) (Sinema Filmi)

2015 - The Frankenstein Chronicles (Lady Jemima Hervey) (Tv Dizisi)

2015 - The Dresser (Irene) (TV Filmi)

2015 - Everest (Sandy Hill Pittman) (Sinema Filmi)

2015 - Bone In The Throat (Sophie) (Sinema Filmi)

2014 - National Theatre Live: A Streetcar Named Desire (Stella Kowalski) (Tiyatro)

2014 - Queen and Country (Dawn Rohan) (Sinema Filmi)

2014 - Jupiter Yükseliyor (Katharine Dunlevy) (Sinema Filmi)

2014 - The Exchange 2014 - Insomniacs (Jade) (Kısa film)

2013 - Zamanda Aşk (Joanna) (Sinema Filmi)

2013 - Agatha Christie's Poirot (Celia Ravenscroft) (Tv Dizisi)

2013 - Charlie Countryman'ın Gerekli Ölümü (Felicity) (Sinema Filmi)

2012 - The Rise (Nicola) (Sinema Filmi)

2012 - Labirent (Alice Tanner) (Mini Dizi)

2011 - Great Expectations (Estella) (Mini Dizi)

2011 - The Hour (Ruth Elms) (Tv Dizisi)

2010 - Love/Loss (Jane) (Tv Dizisi)