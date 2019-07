Vanessa Redgrave Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VANESSA REDGRAVE KİMDİR?



Doğum tarihi : 30.Ocak.1937

Vanessa Redgrave kaç yaşında : 82

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Sinema Oyuncusu

Vanessa Redgrave doğum yeri : Londra, İngiltere

VANESSA REDGRAVE BİYOGRAFİSİ



Vanessa Redgrave, 30 Ocak 1937 tarihinde Londra, İngiltere’de dört kuşak tiyatrocu bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Annesi Rachel Kempson, babası Michael Redgrave’dir. Sanat yaşamına 1950'lilerin sonunda, henüz 19 yaşındayken başladı.

İrili ufaklı gelen çeşitli rollerden sonra ilk akılda kalan rolü 1966 yılında Her Devrin Adamı filmindeki Anne Boleyn rolüyle geldi.Michelangelo Antonioni'nin Cinayeti Gördüm adlı efsane filminde David Hemmingsile başrolü paylaşan Vanessa Redgrave 1967, 1969 ve 1972 yılarında 3 kere Oscar'a aday gösterildi; altın heykelciği kucakladığı film ise 1977 yılındaki Julia filmi oldu.

Vanessa Redgrave, 1977 yılında “Julia” adlı filmde Jane Fonda ile birlikte oynarken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

1996 yılında yönetmenliğini Brian De Palma’nın yaptığı “Görevimiz Tehlike” filminde başrolde Tom Cruise oynarken Vanessa Redgrave Max karakterini canlandırmıştır.

Agatha Christie'nin aynı adlı romanından senaryosunu Paul Dehn'in yazdığı 1974yılında Sidney Lumet’in yönetmenliğini yaptığı “Doğu Ekspresinde Cinayet” filminde Ingrid Bergman, Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, Jacqueline Bisset, Sean Connery, Anthony Perkins, Richard Widmark, Vanessa Redgrave, Nubar Terziyan ile birlikte oynadı.

Evlilikleri :

1.eşi: 29 Nisan 1962 tarihinde yönetmen Tony Richardson ile evlendi. 28 Nisan 1967 tarihinde boşandı. 1963 yılında Natasha Richardson ve 1965 yılında Joely Richardson isimlerini verdikleri daha sonra aktris olacak iki kızı dünyaya geldi. Kızı Natasha Richardson, sinema oyuncusu Liam Neeson ile evli idi ancak 2009 yılında bir kayak kazasında öldü.

2.eşi: 31 Aralık 2006 tarihinde sinema oyuncusu Franco Nero ile evlendi. Carlo Gabriel Nero (d.1969) adında bir oğlu vardır.

2013 yılında “Foxcatcher Takımı” filminde Vanessa Redgrave, Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo, Sienna Miller ile beraber rol aldı.

2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel‘in ev sahipliğinde düzenlenen 52. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katıldı. Kendisine ve eşi Franco Nero’ya Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

Ödülleri :

2015 - Antalya Altın Portakal - Yaşam Boyu Başarı Ödülü

1978 - 35.Altın Küre Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Julia)

1978 - 50.Oscar Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Julia)

1969 - 22.Cannes Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (İsadora)

1966 - 20.Cannes Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Morgan: A Suitable Case for Treatment)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - The Secret Scripture (Old Roseanne McNulty) (Sinema Filmi)

2014 - Black Box (Dr. Hartramph) (TV Dizisi)

2013 - The Thirteenth Tale (TV Filmi)

2013 - Foxcatcher Takımı (Jean du Pont) (Sinema Filmi)

2013 - Başkanların Hizmetkarı (Annabeth Westfall) (Sinema Filmi)

2012 - Yarım Kalan Şarkı (Marion) (Sinema Filmi)

2012 - The Last Will and Testament of... (Rosalind Leigh) (Sinema Filmi)

2011 - Coriolanus (Volumnia) (Sinema Filmi)

2011 - Anonymous (Kraliçe I. Elizabeth) (Sinema Filmi)

2010 - The Whistleblower (Madeleine Rees) (Sinema Filmi)

2010 - Aşk Mektupları / Letters to Juliet (Claire) (Sinema Filmi)

2010 - Robinson in Ruins (Anlatıcı) (Sinema Filmi)

2010 - Miral (Bertha Spafford) (Sinema Filmi)

2007 - Kefaret (Yaşlı Briony) (Sinema Filmi)

2007 - How About You (Georgia Platts) (Sinema Filmi)

2007 - Gün Batımı (Ann Grant Lord) (Sinema Filmi)

2006 - Venüs (Valerie) (Sinema Filmi)

2006 - Hırsız Kral (Rahibe Antonia) (Sinema Filmi)

2005 - Short Order (Marianne) (Sinema Filmi)

2005 - Kontes (Prenses Vera Belinskya) (Sinema Filmi)

2003 - Byron (Lady Melbourne) (TV Filmi)

2002 - The Gathering Storm ( Clemmie Churchill) (Sinema Filmi)

2002 - Suç ve Ceza (Sinema Filmi)

2002 - Merci Docteur Rey (Sinema Filmi)

2000 - Twentieth Century Fox: The Blo... (Julia (Arşiv Görüntüleri)) (TV Filmi)

2000 - Meleklerin Sözü (Maddy Bennett) (Sinema Filmi)

2000 - Escape to Life: The Erika and ... (Sinema Filmi)

2000 - Duvarların Dili Olsa (Edith Tree) (Sinema Filmi)

1999 - Eleonora (Eleonora Pimentel) (TV Filmi)

1999 - Beşik Sallanacak (Kontes Constance LaGrange ) (Sinema Filmi)

1999 - Aklım Karıştı (Dr. Sonia Wick) (Sinema Filmi)

1998 - The 70th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1998 - Köprüdeki Lulu (Catherine Moore) (Sinema Filmi)

1998 - Derin Darbe (Robin Lerner) (Sinema Filmi)

1997 - Wilde (Leydi Speranza Wilde) (Sinema Filmi)

1997 - Smilla ve Karlar (Elsa Lübing) (Sinema Filmi)

1997 - Mrs Dalloway (Bayan Clarissa Dalloway) (Sinema Filmi)

1997 - Deja Vu (Skelly) (Sinema Filmi)

1996 - Looking for Richard (Sinema Filmi)

1996 - Görevimiz Tehlike (Max) (Sinema Filmi)

1995 - Göl Kenarında Bir Ay (Bayan Bentley) (Sinema Filmi)

1994 - Küçük Odessa (Irina Shapira) (Sinema Filmi)

1994 - Annenin Çocukları (Lydia Madigan) (Sinema Filmi)

1993 - Sparrow (Sister Agatha) (Sinema Filmi)

1993 - Ruhlar Evi (Nívea del Valle) (Sinema Filmi)

1992 - Oscar's Greatest Moments (Video)

1992 - Howardların Sonu (Ruth Wilcox) (Sinema Filmi)

1991 - The Ballad of the Sad Cafe (Bayan Amelia) (Sinema Filmi)

1988 - Consuming Passions (Mrs. Garza) (Sinema Filmi)

1987 - Kulaklarını Dik (Peggy Ramsay) (Sinema Filmi)

1985 - Wetherby (Jean Travers) (Sinema Filmi)

1985 - Steaming (Nancy) (Sinema Filmi)

1984 - The Bostonians (Olive Chancellor) (Sinema Filmi)

1984 - Cinema 3 3 (Kendisi) (TV Dizisi) (3 Bölüm)

1979 - Yanks (Helen) (Sinema Filmi)

1979 - Vahşetin Ötesi (Heddi) (Sinema Filmi)

1979 - Agatha (Agatha Christie) (Sinema Filmi)

1977 - Julia (Julia ) (Sinema Filmi)

1976 - The Seven-Per-Cent Solution (Lola Deveraux) (Sinema Filmi)

1974 - Doğu Ekspresinde Cinayet (Mary Debenham) (Sinema Filmi)

1971 - The Trojan Women (Andromache) (Sinema Filmi)

1971 - The Devils (Jeanne) (Sinema Filmi)

1971 - Mary, Queen of Scots (Mary) (Sinema Filmi)

1969 - Un tranquillo posto di campagn... (Flavia) (Sinema Filmi)

1969 - Oh! What A Lovely War (Sylvia Pankhurst) (Sinema Filmi)

1968 - İsadora (Isadora Duncan) (Sinema Filmi)

1968 - The Sea Gull (Nina) (Sinema Filmi)

1968 - The Charge of the Light Brigad... (Bayan Clarissa Morris) (Sinema Filmi)

1967 - Camelot (Guenevere) (Sinema Filmi)

1966 - Morgan: A Suitable Case for Tr... (Leonie Delt) (Sinema Filmi)

1966 - Cinayeti Gördüm (Jane) (Sinema Filmi)

1966 - Her Devrin Adamı (Anne Boleyn) (Sinema Filmi)