Vangelis Alexopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Alexopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Alexopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Alexopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Alexopoulos 16 Ağustos 1995 tarihinde Kalamata şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Αλεξόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Alexopoulos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vangelis Alexopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vangelis Alexopoulos'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Alexopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Alexopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Alexopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Alexopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Apol. Kalamatas

10 Temmuz 2019 yılında PS Kalamata

30 Ağustos 2021 yılında Panachaiki

Vangelis Alexopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Alexopoulos şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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