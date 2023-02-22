Vangelis Anastasopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Anastasopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Anastasopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Anastasopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Anastasopoulos 7 Mart 1994 tarihinde Pyrgos şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Αναστασόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Anastasopoulos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vangelis Anastasopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vangelis Anastasopoulos'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Anastasopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Anastasopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Anastasopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Anastasopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Panathinaikos

20 Temmuz 2014 yılında Niki Volou

31 Aralık 2014 yılında Panathinaikos

26 Ocak 2015 yılında PAS Lamia

31 Ağustos 2015 yılında AE Sparti

14 Temmuz 2017 yılında AO Trikala

3 Ocak 2018 yılında Panserraikos

25 Temmuz 2018 yılında OF Ierapetras

8 Eylül 2020 yılında PAE Chania

7 Eylül 2021 yılında Ast. Vlachioti

2 Ağustos 2022 yılında Anag. Karditsas

Vangelis Anastasopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Anastasopoulos şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Vangelis Anastasopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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