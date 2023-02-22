Vangelis Andreou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Andreou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Andreou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Andreou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Andreou 3 Eylül 1990 tarihinde Trikala şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Ανδρέου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Andreou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vangelis Andreou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vangelis Andreou'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Andreou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Andreou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Andreou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Andreou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AS Meteora

1 Temmuz 2010 yılında Thyel. Petrotou

1 Temmuz 2011 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2013 yılında Ach. Triandrias

1 Ağustos 2014 yılında AO Chania

15 Eylül 2015 yılında Pierikos

2 Temmuz 2016 yılında Ap. Larisas

12 Ağustos 2018 yılında Doxa Dramas

1 Temmuz 2019 yılında PAE Chania

10 Ağustos 2021 yılında Niki Volou

Vangelis Andreou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Andreou şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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