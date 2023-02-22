Vangelis Karachalios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Karachalios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Karachalios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Karachalios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Karachalios 3 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Καραχάλιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Karachalios Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vangelis Karachalios'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Karachalios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Karachalios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Karachalios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Karachalios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2020 yılında PS Kalamata

Vangelis Karachalios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Karachalios şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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