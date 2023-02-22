Vangelis Keramidas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Keramidas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Keramidas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Keramidas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Keramidas 12 Eylül 2002 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ευάγγελος Κεραμίδας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Keramidas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Vangelis Keramidas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vangelis Keramidas'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Keramidas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Keramidas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Keramidas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Keramidas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Olympiakos U17

4 Temmuz 2019 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Vangelis Keramidas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Keramidas şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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