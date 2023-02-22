Vangelis Kerthi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Kerthi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Kerthi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Kerthi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Kerthi 26 Temmuz 1999 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Κέρθι şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Kerthi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vangelis Kerthi'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Kerthi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Kerthi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Kerthi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Kerthi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AO Kavala

27 Ağustos 2021 yılında Almopos

Vangelis Kerthi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Kerthi şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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