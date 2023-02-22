Vangelis Kontogiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Kontogiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Kontogiannis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Kontogiannis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Kontogiannis 9 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Κοντογιάννης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Kontogiannis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Vangelis Kontogiannis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Vangelis Kontogiannis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vangelis Kontogiannis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Kontogiannis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Kontogiannis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Kontogiannis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Panetolikos U19

7 Eylül 2020 yılında Panetolikos

26 Şubat 2021 yılında Diagoras

30 Haziran 2021 yılında Panetolikos

28 Ağustos 2021 yılında Panagriniakos

30 Haziran 2022 yılında Panetolikos

Vangelis Kontogiannis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Kontogiannis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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