Vangelis Nikokyrakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Nikokyrakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Nikokyrakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Nikokyrakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Nikokyrakis 4 Ekim 2001 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Νοικοκυράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Nikokyrakis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WoS yapmaktadır. Vangelis Nikokyrakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vangelis Nikokyrakis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Nikokyrakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Nikokyrakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Nikokyrakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Nikokyrakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2018 yılında OFI Girit

31 Ağustos 2021 yılında AO Episkopi

30 Haziran 2022 yılında OFI Girit

1 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Vangelis Nikokyrakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Nikokyrakis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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