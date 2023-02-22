Vangelis Nikolaou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Nikolaou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Nikolaou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vangelis Nikolaou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vangelis Nikolaou 3 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Νικολάου şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vangelis Nikolaou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vangelis Nikolaou'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Vangelis Nikolaou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vangelis Nikolaou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Panetolikos U19
30 Ağustos 2022 yılında Panetolikos
Vangelis Nikolaou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vangelis Nikolaou şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
Vangelis Nikolaou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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