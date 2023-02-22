Vangelis Nousios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Nousios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Nousios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Nousios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Nousios 6 Temmuz 1998 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Νούσιος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Nousios Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 20 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Vangelis Nousios'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Nousios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Nousios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Nousios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Nousios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2016 yılında AE Larisa U19

1 Temmuz 2018 yılında AE Larisa

20 Ağustos 2019 yılında Ap. Larisas

Vangelis Nousios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Nousios şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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