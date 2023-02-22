Vangelis Papadakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Papadakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Papadakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vangelis Papadakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vangelis Papadakis 22 Ocak 1999 tarihinde Chalkida şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Παπαδάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vangelis Papadakis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vangelis Papadakis'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vangelis Papadakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vangelis Papadakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor
25 Temmuz 2016 yılında AEK Chalkidas
24 Temmuz 2017 yılında AO Chalkis
1 Temmuz 2019 yılında Nea Artaki
1 Ağustos 2022 yılında OF Ierapetras
Vangelis Papadakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vangelis Papadakis şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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