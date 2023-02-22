Vangelis Papadakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Papadakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vangelis Papadakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vangelis Papadakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.