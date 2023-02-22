Vangelis Papakonstantinou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Papakonstantinou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Papakonstantinou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vangelis Papakonstantinou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vangelis Papakonstantinou 26 Ekim 2005 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vangelis Papakonstantinou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vangelis Papakonstantinou'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Vangelis Papakonstantinou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vangelis Papakonstantinou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında AO Xanthi U17
1 Temmuz 2020 yılında Panserraik. U19
15 Eylül 2022 yılında Panserraikos
Vangelis Papakonstantinou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vangelis Papakonstantinou şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.