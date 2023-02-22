Vangelis Pappas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Pappas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Pappas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Pappas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Pappas 13 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Παππάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Pappas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 14 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vangelis Pappas'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Pappas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Pappas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Pappas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Pappas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Paramythia

30 Haziran 2020 yılında PAS U19

14 Ağustos 2021 yılında Thesprotos

Vangelis Pappas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Pappas şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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