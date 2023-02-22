Vangelis Pissas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Pissas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vangelis Pissas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vangelis Pissas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.