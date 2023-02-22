Vangelis Pissas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Pissas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Pissas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vangelis Pissas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vangelis Pissas 9 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Πίσσας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vangelis Pissas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vangelis Pissas'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vangelis Pissas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vangelis Pissas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Fostiras
22 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki
Vangelis Pissas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vangelis Pissas şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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