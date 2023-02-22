Vangelis Platellas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Platellas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Platellas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Platellas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Platellas 1 Aralık 1988 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Πλατέλλας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Platellas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Vangelis Platellas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vangelis Platellas'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vangelis Platellas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Platellas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Platellas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Platellas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında GS Kallithea

1 Ocak 2012 yılında Skoda Xanthi

28 Ağustos 2013 yılında AEK Atina

2 Ocak 2017 yılında Atromitos Athen

11 Eylül 2017 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2018 yılında OFI Girit

23 Ocak 2019 yılında Neftçi Baku

20 Ağustos 2020 yılında AE Larisa

19 Ocak 2021 yılında Ionikos Nikeas

24 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi

25 Ocak 2022 yılında Ionikos Nikeas

Vangelis Platellas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Platellas şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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