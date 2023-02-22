Vangelis Theocharis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Theocharis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Theocharis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Theocharis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Theocharis 6 Temmuz 1998 tarihinde Livadia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Θεοχάρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Theocharis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Vangelis Theocharis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vangelis Theocharis'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Theocharis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Theocharis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Theocharis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Theocharis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Panathinaikos

14 Eylül 2020 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2021 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2021 yılında Panathinaikos B

28 Temmuz 2022 yılında Apollon Smyrnis

Vangelis Theocharis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Theocharis şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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